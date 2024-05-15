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Özgür Özel’den “operasyon” tepkisi! Hangi CHP’lilere mesaj verdi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 09:56
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye operasyon çekildiği iddia etti. "CHP'ye karşı linç girişimi yapmaya çalışanlar var." dedi. Peki Özel kimi kasetti , kamuda tasarruf paketi ile ilgili hangi mesajları verdi? İşte ayrıntılar...
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