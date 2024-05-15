Özgür Özel’den “operasyon” tepkisi! Hangi CHP’lilere mesaj verdi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye operasyon çekildiği iddia etti. "CHP'ye karşı linç girişimi yapmaya çalışanlar var." dedi. Peki Özel kimi kasetti , kamuda tasarruf paketi ile ilgili hangi mesajları verdi? İşte ayrıntılar...

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