AK Parti’de kimler değişecek? Yenilenme süreci başlıyor!

AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu. Haziran ayında genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, temmuz ayında ise belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantıları yapılacak Başkan Erdoğan'ın da katılacağı toplantılarda gündem seçim sonuçları ve yeni yol haritası olacak.

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