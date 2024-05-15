15 Mayıs 2024, Çarşamba
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AK Parti'de kimler değişecek? Yenilenme süreci başlıyor
AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu. Haziran ayında genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, temmuz ayında ise belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantıları yapılacak Başkan Erdoğan'ın da katılacağı toplantılarda gündem seçim sonuçları ve yeni yol haritası olacak.