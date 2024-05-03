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İşte yerli ve milli ilk sondaj kulesi! Koca Yusuf sondaj kuleleri nasıl üretiliyor?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.05.2024 11:08
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için petrol arama çalışmalarına hız verdi. Yıl sonuna kadar 2 yeni sondaj kulesi Gabar'da petrol sondajı için teslim edilecek. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan sondaj kulelerinin üretildiği fabrikanın müdürü olan Hakan Atamil anlattı.
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İşte yerli ve milli ilk sondaj kulesi!
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