İşte yerli ve milli ilk sondaj kulesi! Koca Yusuf sondaj kuleleri nasıl üretiliyor?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için petrol arama çalışmalarına hız verdi. Yıl sonuna kadar 2 yeni sondaj kulesi Gabar'da petrol sondajı için teslim edilecek. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan sondaj kulelerinin üretildiği fabrikanın müdürü olan Hakan Atamil anlattı.

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