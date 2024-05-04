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İstanbul'un 7 ilçesinde "Daltonlar" suç örgütüne operasyon

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 04.05.2024 09:12
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 7 ilçesinde "Daltonlar" suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen "Mahzen-37" operasyonu kapsamında 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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