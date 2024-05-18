Hızlı yediğiniz yemekler neleri tetikliyor? Obez riski yüzde 42’i artıyor

Günlük hayatın temposuyla, zaman kazanmak için hızlı yediğimiz yemekler aşırı kiloyu tetikliyor. Sadece bununla da sınırlı değil. Hızlı tükettiğimiz yemekler ciddi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar hızlı tüketilen yemeklerin zararını saymakla bitiremiyor. Japonya bilim insanları 5 yıl boyunca 60 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceledi. Araştırmalar sonunda hızlı yemek yiyenlerin yavaş yiyenlere göre obez olma ihtimali yüzde 42 daha fazla. A Haber’den İslim İstanbullu’ya konuşan kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Muhammed Bora Demirçelik, “Özellikle 20 dakikadan kısa bir sürede yemek yemek sindirimi yavaşlatması dışında özellikle beyindeki doyma merkezinin doyma hissini algılamasını geciktiriyor. Hem insülin direncine hem şeker hastalığına tetik çekilmiş oluyor. Dolayısıyla hastalarda hem obezite dediğimiz kilo alımı, damar problemleri, kalp krizi, beyinde pıhtılar oluşabiliyor. O yüzden yemekleri yerken çok çiğneyerek sindirime zaman bırakarak yememiz lazım.” ifadelerini kullandı.

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