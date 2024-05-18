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Nijerya’dan Emine Erdoğan’a teşekkür! “Kıymetli Anne” diyerek hitap edildi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 18.05.2024 09:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya'da kanserle mücadele çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika ülkelerinin kanserle mücadele farkındalığının artırılması ve destek programında konuşmacılar Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
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