18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Nijerya’dan Emine Erdoğan’a teşekkür! “Kıymetli Anne” diyerek hitap edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya'da kanserle mücadele çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika ülkelerinin kanserle mücadele farkındalığının artırılması ve destek programında konuşmacılar Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.