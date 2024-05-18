MİT’ten adım adım güvenli sosyal medya kullanımı! Sosyal medya nasıl güvenli kullanılır?

Türkiye'nin en kritik kurumlarından biri olan Milli İstihbarat Teşkilatı, çocuklara sosyal medya kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. MİT, sosyal medya mecralarının "güvenli ve dikkatli" şekilde nasıl kullanılması gerektiğini maddeler halinde sıraladı.

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