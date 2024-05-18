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MİT’ten adım adım güvenli sosyal medya kullanımı! Sosyal medya nasıl güvenli kullanılır?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 18.05.2024 08:57
Türkiye'nin en kritik kurumlarından biri olan Milli İstihbarat Teşkilatı, çocuklara sosyal medya kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. MİT, sosyal medya mecralarının "güvenli ve dikkatli" şekilde nasıl kullanılması gerektiğini maddeler halinde sıraladı.
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