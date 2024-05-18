Köyde şehirden uzak bambaşka bir yaşam! Erikli Köyü doğa ile iç içe…

Şehre yakın ekibi bu hafta Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Erikli Köyü’ne konuk oldu. Ekibimiz şehirden uzak stresten uzak köyde bir gün geçirdi. İşte o renkli görüntüler...

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