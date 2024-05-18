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Köyde şehirden uzak bambaşka bir yaşam! Erikli Köyü doğa ile iç içe…

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 18.05.2024 09:43
Şehre yakın ekibi bu hafta Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Erikli Köyü’ne konuk oldu. Ekibimiz şehirden uzak stresten uzak köyde bir gün geçirdi. İşte o renkli görüntüler...
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