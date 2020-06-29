29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da yine aynı manzara! Tramvaydaki kalabalık vatandaş kamerasında | Video

İstanbul'da yine aynı manzara! Tramvaydaki kalabalık vatandaş kamerasında | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2020 10:21
Güncelleme:29.06.2020 10:25
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte yolcu sayısı azaltılan toplu ulaşımda vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde tramvay ve metrobüsün oldukça kalabalık olduğu görülüyor.

Özellikle tramvayda kaydedilen görüntülerde vatandaşların tıklım tıklım yolculuk yaptığı görülüyor. Metrobüste çekilen görüntüde ise yoğunluğun daha az olduğu görülüyor.



İstanbul'da yine aynı manzara!
İstanbul'da yine aynı manzara!
Türkiye'den Avrupa ülkesine sert tepki
Türkiye'den Avrupa ülkesine sert tepki
Büyük Marmara depremi için sinyal mi?
Büyük Marmara depremi için sinyal mi?
Van'da terör operasyonu
Van'da terör operasyonu
Kabine'nin gündeminde ne var?
Kabine'nin gündeminde ne var?
Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem!
Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem!
Küçükçekmece Gölü'nü kaderine terk eden CHP'li İBB'ye tepki: Marmara'yı da yok eder
Küçükçekmece Gölü'nü kaderine terk eden CHP'li İBB'ye tepki: Marmara'yı da yok eder
Türkiye'de fay hatları harekete mi geçti?
Türkiye'de fay hatları harekete mi geçti?
Küçükçekmece Gölü'ndeki rezaleti paylaştı: İBB'nin bir cevabı yok mu?
Küçükçekmece Gölü'ndeki rezaleti paylaştı: İBB'nin bir cevabı yok mu?
Bakan Koca 28 Haziran koronavirüs verilerini paylaştı!
Bakan Koca 28 Haziran koronavirüs verilerini paylaştı!
Son dakika: Marmaris KaymakamıAksoy'dan depremle ilgili açıklama
Son dakika: Marmaris KaymakamıAksoy'dan depremle ilgili açıklama
Hain saldırının perde arkasını anlattı
Hain saldırının perde arkasını anlattı
Daha Fazla Video Göster