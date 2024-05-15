Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş detay! "İkinci bir gizli tanık var Kod adı Ü-5"

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve görevden uzaklaştırılan emniyet personelleri skandalını konuşuyor. Ortaya çıkan kirli kumpas sonrası flaş gelişmeler yaşanırken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek bomba bir bilgiyi de A Haber ekranlarından paylaştı. Şimşek, ikinci bir gizli tanık olduğunu söyledi.

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