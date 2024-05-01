İmamoğlu ve Özel Saraçhane’ye gitti! TSK’ya iftira atan Fincancı karede

İl ve ilçe örgütlerine mesaj atarak 1 Mayıs'ta Taksim’e yürüyeceklerini ilan eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel sabah saatlerinde Saraçhane’de sendikalarla bir araya geldi. Polis ise Taksim’e çıkan Unkapanı yolunu kapatmıştı. CHP yürümek istedi güvenlik güçleri izin vermedi. İşte o görüntler…

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