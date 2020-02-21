21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.02.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Gaziantep temasları için videolu paylaşım! "Teşekkürler Gaziantep"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Gaziantep'te bir dizi temaslarda bulundu. "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" programına katılan Albayrak, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti. Bakan Albayrak, burada vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Berat Albayrak, Twitter'dan Gaziantep temaslarını içeren renkli bir video paylaşımında bulundu ve Gazianteplilere teşekkürlerini sundu. Videonun sonunda ise “Gaziantep Türkiye için değişim başlıyor” mesajı yer aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Albayrak'tan Gaziantep temasları için videolu paylaşım
Albayrak'tan Gaziantep temasları için videolu paylaşım
Başkan Erdoğan'dan İdlib operasyonu ile ilgili flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan İdlib operasyonu ile ilgili flaş açıklama
Komutanlar Suriye sınırında!
Komutanlar Suriye sınırında!
Esad İdlib'de sivilleri vuruyor! A Haber rejimin vurduğu hastaneyi görüntüledi
Esad İdlib'de sivilleri vuruyor! A Haber rejimin vurduğu hastaneyi görüntüledi
Suriye sınırına tank sevkiyatı
Suriye sınırına tank sevkiyatı
İzmir Büyükşehir'in malları satılıyor!
İzmir Büyükşehir'in malları satılıyor!
Teröristlerin inlerine şafak operasyonu
Teröristlerin inlerine şafak operasyonu
İdlib'in güneyinde neler oluyor?
İdlib'in güneyinde neler oluyor?
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Bakan Albayrak'tan şehitler için başsağlığı mesajı
Bakan Albayrak'tan şehitler için başsağlığı mesajı
Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı
Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı
Daha Fazla Video Göster