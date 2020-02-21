21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.02.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Mardin temasları için videolu paylaşım! "Teşekkürler Mardin"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Mardin’de kritik ziyaretlerde bulundu ve "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" programına katıldı. Bakan Albayrak, burada vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Berat Albayrak, Twitter'dan Mardin’de temaslarını içeren renkli bir video paylaşımında bulundu ve Mardinlilere teşekkürlerini sundu. Videonun sonunda “Mardin Türkiye için değişim başlıyor” mesajı yer aldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayraktan Gaziantep temasları için videolu paylaşım! Teşekkürler Gaziantep HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK'TAN GAZİANTEP TEMASLARI İÇİN VİDEOLU PAYLAŞIM! "TEŞEKKÜRLER GAZİANTEP"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İYİ Parti'de Soros depremi!
İYİ Parti'de Soros depremi!
Rusya ile İdlib düğümü çözülebilecek mi?
Rusya ile İdlib düğümü çözülebilecek mi?
Bakan Albayrak'tan Mardin'e teşekkür
Bakan Albayrak'tan Mardin'e teşekkür
Ceren Damar cinayeti davasında karar açıklandı
Ceren Damar cinayeti davasında karar açıklandı
Kritik görüşmede neler konuşulacak?
Kritik görüşmede neler konuşulacak?
Albayrak'tan Gaziantep temasları için videolu paylaşım
Albayrak'tan Gaziantep temasları için videolu paylaşım
Başkan Erdoğan'dan İdlib operasyonu ile ilgili flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan İdlib operasyonu ile ilgili flaş açıklama
Komutanlar Suriye sınırında!
Komutanlar Suriye sınırında!
Esad İdlib'de sivilleri vuruyor! A Haber rejimin vurduğu hastaneyi görüntüledi
Esad İdlib'de sivilleri vuruyor! A Haber rejimin vurduğu hastaneyi görüntüledi
Suriye sınırına tank sevkiyatı
Suriye sınırına tank sevkiyatı
İzmir Büyükşehir'in malları satılıyor!
İzmir Büyükşehir'in malları satılıyor!
Teröristlerin inlerine şafak operasyonu
Teröristlerin inlerine şafak operasyonu
Daha Fazla Video Göster