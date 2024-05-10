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Başkan Erdoğan'dan kritik kabul! Devlet Bahçeli ile görüşüyor| Masada hangi konular olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 15:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.45 itibarıyla Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme ile ilgili detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Rüya Akkuş aktardı.
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