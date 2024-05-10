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Miçotakis Erdoğan görüşmesine hazırlanıyor! Yunan Başbakan 13 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 10.05.2024 16:30
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 13 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor.  Yunan basını şimdiden ziyaretin neler getireceğini konuşmaya başladı. Diğer yandan Atina hükümeti de görüşmeden umutlu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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