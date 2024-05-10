Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30 itibarıyla Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme ile ilgili detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Rüya Akkuş aktardı..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN