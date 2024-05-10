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Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 16:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30 itibarıyla Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme ile ilgili detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Rüya Akkuş aktardı..
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