Gökyüzünde esrarengiz görüntü! Cisimler ne anlama geliyor?

Elazığ ve Muş'ta gök yüzünde görülen cisimler sosyal medyada gündem oldu. Elazığ'ın Karakoçan ilçesi semalarında bilinmeyen bir cisim görüldü. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Benzer bir cisim Muş'un Varto semalarında da kameralara takılmıştı. Merak edilen olayları A Haber canlı yayınına katılan astrofizik uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu yorumladı.

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