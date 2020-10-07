Galata Kulesi’ne görkemli açılış! Tüm Türkiye hayran kaldı

İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi, İstanbul’un kurtuluş gününde 6 Ekim’de dün yeniden ziyarete açıldı. Galata Kulesi bundan sonra sadece kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Seyir terasında yine muhteşem manzarası izlenebilecek. Galata Kulesi’nde gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Emirhan Ergen, sabahın ilk saatlerinde ziyaretçilerin akın ettiğini belirtti. Dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla muhteşem bir açılış gerçekleştirildi. Açılışta ünlü sanatçı Zeynep Bastık da bir akustik konser verdi.