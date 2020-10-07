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Galata Kulesi’ne görkemli açılış! Tüm Türkiye hayran kaldı

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Giriş: 07.10.2020 10:59
Güncelleme:07.10.2020 11:09
İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi, İstanbul’un kurtuluş gününde 6 Ekim’de dün yeniden ziyarete açıldı. Galata Kulesi bundan sonra sadece kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Seyir terasında yine muhteşem manzarası izlenebilecek. Galata Kulesi’nde gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Emirhan Ergen, sabahın ilk saatlerinde ziyaretçilerin akın ettiğini belirtti. Dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla muhteşem bir açılış gerçekleştirildi. Açılışta ünlü sanatçı Zeynep Bastık da bir akustik konser verdi.
672 yıllık Galata Kulesi yenilendi! 672 YILLIK GALATA KULESİ YENİLENDİ!
Galata Kulesi ziyarete açıldı | A Haber içeriden ve dışarıdan son görüntüleri paylaştı GALATA KULESİ ZİYARETE AÇILDI | A HABER İÇERİDEN VE DIŞARIDAN SON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

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