672 yıllık Galata Kulesi yenilendi!

İstanbul'un en önemli simgelerinden biridir Galata Kulesi… Tarihi de hikayesi de manzarası da turistlerin ilgisini çeker… Bugün 672 yaşına giren kule, üç aylık restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Bundan böyle amacına uygun olarak yani müze şeklinde kullanılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy açılış öncesinde bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Hem yapılan çalışmaları anlattı hem de eleştirilere yanıt verdi. Malum, ilk inşa edildiği 507 yılından bugüne kadar kule çok sayıda tahribat yaşadı. Her seferinde çürüyen ahşap yapılar yerine beton kaplamalar yapıldı. Tarihi kule adeta beton yığınına döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığı da geçtiğimiz aylarda açıkladığı Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında kuleyi restore etmeye karar verdi. 4 Haziran'da Anıtlar Kurulu'na başvurdu. Onaylar alındıktan sonra çalışmalar başladı, sökümler yapıldı. Bakan Ersoy'un söylediğine göre, bin kamyonet malzeme çıkarıldı. İçindeki kafeterya, çalışma ofisi, tuvaletler kaldırıldı. Yangın önlemleri alındı, elektrik aksamları sıfırlandı. Yapıdaki çimento içerikli derzler değiştirildi, yeni bir panoramik seyir terası oluşturuldu.

100 günde tamamlanan restorasyon çalışmaları sonucunda dün akşam Zeynep Bastık ve Uninvited Jazz Band'ın sosyal medya konseri ve mapping gösterisiyle yenilenen yüzü ortaya çıktı.







MODERN MÜZE KURUYORUZ

Ersoy, kulenin terasına asansörle çıkılacağını, inerken merdiven kullanılacağını belirterek, "Kulenin tüm katlarını gezeceksiniz. İstanbul'un tarihi ve arkeolojik değerlerine bakarak müzede bilgiler alacaksınız. Galata Kulesi bir yönlendirme merkezi haline gelecek. Kulenin içindeki restoran, kafe ne olacak diyorsanız? Etraf restoran, kafe dolu. Biz oradan para kazanmak zorunda değiliz. Biz orada cazibe noktasını turist çeker halde kullanarak, içine modern bir müze kuruyoruz. Dijital etkinlikler olacak içinde. Biz İstanbul'un diğer cazibe noktalarına turisti yönlendirmeliyiz. Para kazanma işini turist yapabilir" diye konuştu.



RESTORASYON KAÇA MAL OLDU?

Betonların sökülüp orijinal malzemeyle tümlendiğini anlatan Ersoy, "1960'larda yapılan restorasyonda çürüyen yerler betonla doldurulmuş. Buraya özgü olmayan yapının malzemesi ayrıştırıldı, raspalanarak özgün malzeme kaldı. Horasan harçla tümleme yapıldı" dedi. Ersoy, kulenin restorasyon çalışmalarının maliyetinin 22 milyon TL'yi bulduğunu da söyledi.



TURİZMDEN BU YIL 11 MİLYAR $ GELİR

Bakan Ersoy, turizm verilerini de değerlendirerek, "Eylülde turist sayısı 11.5 milyonu yakalar. Yılı 15 milyon turist, 11 milyar dolar gelirle kapatırız. Emsal ülkelerin bir miktar üzerinde… Ama şunu söyleyebilirim, 2021-2020'den daha iyi olacak" dedi. Sinema, tiyatro ve müze biletlerine uygulanan KDV yüzde 1 KDV'nin uzatılabileceğini söyleyen Bakan Ersoy, turizm sektörü için yeni bir Kredi Garanti Fonu paketi çalışıldığını, önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını bildirdi.



AKM'DE BÜYÜK SAHNE PANDEMİYE TAKILDI

Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin en önemli ayaklarından biri olan Atlas Sineması'nın 14 Kasım'da açılacağını belirterek, "Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 2021'in ikinci çeyreğinde açılacak. AKM inşaatı ilk yarıda bitecek. Küçük sahne de açılabilir. Ancak büyük sahneyi yapan Avusturyalı firma pandemi nedeniyle çalışmalarını aksatınca gecikme oldu. Bu firma meşhur Cirque du Soleil'in de sahnesini yapıyor. O nedenle 2021'in ikinci yarısında büyük sahne faaliyete geçecek" dedi. AKM'nin emsal binaların beşte bir fiyatına mal olacağını anlatan Ersoy, "Rekor sürede bitiyor" mesajı verdi.

Dilek Güngör / Sabah