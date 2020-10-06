Galata Kulesi ziyarete açıldı | A Haber içeriden ve dışarıdan son görüntüleri paylaştı

Galata Kulesi ziyarete açıldı. Görkemli törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı ve önemli mesajlar verdi. Galata Kulesi’nin açılışını kutlamak için ışık gösterileri gerçekleşti ve konser verildi. Ayrıntıları ve renkli görüntüleri A Haber ekibi canlı yayınla aktardı.

İstanbul'un en önemli tarihi simgelerinden biri olan Galata Kulesi restorasyonunun tamamlanmasının ardından açıldı.



BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA



Görkemli törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, açılış nedeniyle basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün 6 Ekim, İstanbul için çok önemli bir günde, önemli bir yapının, ağır restorasyondan sonra tekrar açılışını gerçekleştiriyoruz. Hem 6 Ekim, İstanbul'un kurtuluşunu kutluyoruz. Hem de Galata Kulesi'nin yeni işleviyle tekrar hizmete alınışını başlatıyoruz. Bundan önceki ağır restorasyon 1967 yılında tamamlanmıştı. Ama o zaman işlev olarak, çok farklı bir işlevle sınıflandırılmıştı. Yeme, içme, eğlence amaçlı bir işleve sahipti. Günümüz açısından kabul edilebilir bir işlev değildi. O yüzden biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak binanın, İstanbul'un da cazibe noktası olduğunu göz önünde tutarak, işlevini müze, kalıcı sergi alanları ve geçici sergi alanları olarak tekrar yapılandırdık. Ve bundan sonra Galata Kulesi sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul'un diğer kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak kullanılacak. İçindeki müzede özellikle Galata Kulesi'nden baktığınız zaman, İstanbul'un gözlemleyebildiğiniz değerli binalarını, değerli noktalarının ayrıca detaylı tanıtımını gösteren bir müze planladık ve gerçekleştirdik. İstanbul'un tarihi çok eski. İçinde, o eski tarihinden itibaren Cumhuriyet tarihine kadar gelen tanıtıcı sergi alanı var. Bir de İstanbul'un ve Türkiye'nin anlamlı günlerinin tanıtılacağı, belgelendirileceği geçici bir sergi alanımız var. Normalde bugünkü konserlerimiz meydanda yapılacaktı. Pandemi nedeniyle online yaptık. İnşallah pandemi sonrası canlı bir şekilde meydanlarda buluşturacağız." dedi.





GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİ VE KONSER

Açılış için yapılan etkinlikte Zeynep Bastık da konser verdi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte mapping tekniğiyle konser Galata Kulesi'ne yansıtıldı ve ışık gösterileri yapıldı.

Programın son konserinde ise Uninvited Jazz Band konseri gerçekleşti.

Açılış konserleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.



Galata Kulesi Müzekart ile ziyaret edilebilecek.

GALATA KULESİ NEREDE?

İstanbul'un Galata semtinde bulunan kule, 528 senesinde inşa edildi. İstanbul'un en ünlü ve tarihi olarak en değerli yapılarından bir tanesi olan Galata Kulesi'nden Haliç ve İstanbul Boğazı izlenebiliyor. Kule 2013 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi. Şişhane'nin altında ve Karaköy'ün de hemen üstünde yer alan kuleye, özel araçların yanı sıra tramvay, metro ya da otobüs kullanarak çok sayıda farklı yoldan ulaşım sağlamak mümkün. Dünyanın en eski kulelerinden bir tanesi olan kule, Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 senesinde Fener Kulesi olarak inşa ettirildi. 1204 senesinde tahrip edilen kule, 1348 senesinde tekrar yapıldığında kentin en büyük binası oldu.





1445-1446 senesi arasında yükseltilen kule, Türklerin eline geçtiği zaman ise yenilenerek tamir edildi. III. Selim zamanında çıkan yangında tahrip olan yapı 1831 senesinde yeniden hasar görünce tekrar onarıldı. 1967 yılında tamamlanan son onarımla beraber güncel görünümüne kavuşmuştu.











