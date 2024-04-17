Fransa Bakü Büyükelçisi'ni çağırdı! Ermenistan'a silah desteği veren Fransa'nın Azerbaycan planı ne?

Fransa ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor. Ermenistan'ın silahlandıran Fransa Bakü'deki büyükelçisini geri çağırdı. Gerilim daha da artar mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN