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Fransa Bakü Büyükelçisi'ni çağırdı! Ermenistan'a silah desteği veren Fransa'nın Azerbaycan planı ne?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 17.04.2024 15:15
Fransa ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor. Ermenistan'ın silahlandıran Fransa Bakü'deki büyükelçisini geri çağırdı. Gerilim daha da artar mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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