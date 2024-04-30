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Kurtaran 2024 Tatbikatı Ege'de yapılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 11:14
Kurtaran-2024 tatbikatı Muğla Marmaris açıklarında başlamıştı. Deniz, hava, sahil ve kara kuvvetleri unsuları katılımıyla gerçekleşen tatbikatta bugün son gün. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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