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AK Parti'de değişim başlıyor! Yeni yol haritası şekilleniyor | Palyatif değil temelden çözümler üretilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 09:16
AK Parti, bugün 31 Mart seçimlerinin ardından ikinci MYK toplantısıyla değişimi başlatacak. Değişime giden yolda son sunum, bugün Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından yapılacak
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