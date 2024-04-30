30 Nisan 2024, Salı
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AK Parti'de değişim başlıyor! Yeni yol haritası şekilleniyor | Palyatif değil temelden çözümler üretilecek
AK Parti, bugün 31 Mart seçimlerinin ardından ikinci MYK toplantısıyla değişimi başlatacak. Değişime giden yolda son sunum, bugün Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından yapılacak