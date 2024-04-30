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Haberler Galeri 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ belli oldu! Türkiye'den 3 isim listede...

'Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ belli oldu! Türkiye'den 3 isim listede...

'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi yayınlandı. Ünlü internet sitesi TC Candler ve Independent Critics tarafından hazırlanan liste, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edildi. Geçtiğimiz yıl 5 ünlü Türk oyuncunun yer aldığı listede, bu yıl yalnızca 3 isme yer verildi. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 11:55
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’Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ belli oldu! Türkiye’den 3 isim listede...

Dünyanın her yerinden birçok kadının bulunduğu bu sıralamada birçok merak edilen isim yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 5 ünlü Türk oyuncunun yer aldığı listede, bu yıl yalnızca 3 güzel bulunuyor. İşte o isimler...

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’Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ belli oldu! Türkiye’den 3 isim listede...

1. JASMİNE TOOKES

Jasmine Tookes, 1 Şubat 1991 tarihinde Kaliforniya, Huntington Beach'te dünyaya geldi. 15 yaşında, bir model ajansı tarafından keşfedildi. Kısa sürede büyük markaların ve ünlü tasarımcıların ilgisini çekerek defilelerde ve kampanyalarda yer almaya başladı.

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’Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ belli oldu! Türkiye’den 3 isim listede...

2. NANCY JWEWL MCDONİE

Nancy Jewel McDonie (d. 13 Nisan 2000), bilinen sahne adıyla Nancy, Kore asıllı Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Güney Koreli kız grubu Momoland'ın eski bir üyesidir. 2023'te canlı müzikal tiyatroda da sahne almaya başladı.

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’Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ belli oldu! Türkiye’den 3 isim listede...

3. LİSA

Taylandlı rapçi, şarkıcı ve dansçıdır. 2016 yılında YG Entertainment tarafından oluşturulan Güney Koreli kız grubu BLACKPINK'in ana dansçısı, lider rapçisi, alt vokalisti ve en genç üyesidir.

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’Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ belli oldu! Türkiye’den 3 isim listede...

4. DASHA TARAN

Dasha Taran, Ukraynalı bir sosyal medya fenomeni, model ve içerik oluşturucusudur. 1999 yılında doğan Dasha, genç yaşına rağmen milyonlarca takipçisi olan popüler bir Instagram kullanıcısıdır. Dasha, sık sık güzellik, moda ve yaşam tarzıyla ilgili içerikler paylaşmaktadır. Kendine özgü tarzı ve doğal güzelliği ile genç kızlar arasında büyük bir hayran kitlesine sahiptir.