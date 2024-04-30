'Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ belli oldu! Türkiye'den 3 isim listede...

'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi yayınlandı. Ünlü internet sitesi TC Candler ve Independent Critics tarafından hazırlanan liste, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edildi. Geçtiğimiz yıl 5 ünlü Türk oyuncunun yer aldığı listede, bu yıl yalnızca 3 isme yer verildi. İşte o liste...