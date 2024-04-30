Filistin'e destek verdiği için hakkında soruşturma açıldı! Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz A Haber'de konuştu: Spordan men edilmeyi göze aldım

Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından soruşturma açıldı. Konuya ilişkin Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, A Haber'de konuştu. Akyüz, yaptığı açıklamada, "Soruşturma ile ilgili sonuç ne olabilir? Spordan men edilebilirim. Şampiyonluklar geri alınabilir. Lakin ben burada bu hareketi yaparken şampiyonluklarımın da elimden alınmasını ve spordan men edilmeyi göze alarak böyle bir hareket yaptım" dedi. İşte detaylar...

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