30 Nisan 2024, Salı
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PKK elebaşı Duran Kalkan 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı DEM harekete geçti! Provokasyona CHP de alet oldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan Kandil'den ses yükselterek, 1 Mayıs'ta 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı. "1 Mayıs'ta Apo'nun özgürlüğü talepleri yükseltilmeli, Kürtler sokaklara akmalı" diyen Kalkan'a ilk destek terörün siyasi ayağı DEM Parti'den geldi. "Yasağı tanımıyoruz, Taksim'de olacağız" ifadelerini kullanan DEM'li yöneticilerin provokasyonuna CHP de alet oldu.