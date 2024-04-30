30 Nisan 2024, Salı
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Belediyenin ihmali ölüm getirdi! Edanur'un ölümünde FONDAŞ medya yapılan ihmalleri neden gizliyor?
İstanbul Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. CHP'li İBB, korkunç ihmal sonrası Edanur'un boğulduğu çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekildi. Olay sonrası İBB'den yapılan açıklama pes dedirtti. Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük'te de acı olayla ilgili iğrenç yorumlara yer verildi. Halk TV’nin paylaşımı ise medyanın yapılan ihmallerde özneyi neden gizlediği konusunda şüphe uyandırdı. Can kaybına yol açan ihmallere ilişkin iki yüzlü tavrın sebebi A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler tarafından değerlendirildi.