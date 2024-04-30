30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Belediyenin ihmali ölüm getirdi! Edanur'un ölümünde FONDAŞ medya yapılan ihmalleri neden gizliyor?

Belediyenin ihmali ölüm getirdi! Edanur'un ölümünde FONDAŞ medya yapılan ihmalleri neden gizliyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2024 01:36
İstanbul Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. CHP'li İBB, korkunç ihmal sonrası Edanur'un boğulduğu çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekildi. Olay sonrası İBB'den yapılan açıklama pes dedirtti. Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük'te de acı olayla ilgili iğrenç yorumlara yer verildi. Halk TV’nin paylaşımı ise medyanın yapılan ihmallerde özneyi neden gizlediği konusunda şüphe uyandırdı. Can kaybına yol açan ihmallere ilişkin iki yüzlü tavrın sebebi A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler tarafından değerlendirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz A Haber’de konuştu!
Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz A Haber'de konuştu!
Edanur’un ölümündeki gerçekleri FONDAŞ medya neden gizledi?
Edanur’un ölümündeki gerçekleri FONDAŞ medya neden gizledi?
Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
PKK elebaşı Kalkan’dan 1 Mayıs için sokak çağrısı!
PKK elebaşı Kalkan'dan 1 Mayıs için sokak çağrısı!
Vali Gül Edanur’un cenazesinde açıklama!
Vali Gül Edanur'un cenazesinde açıklama!
Canlı yayında şiddet gören çocuğa koruma
Canlı yayında şiddet gören çocuğa koruma
DEAŞ’ın bombacısı Beykoz’da yakalandı!
DEAŞ'ın bombacısı Beykoz'da yakalandı!
Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan – Özgür Özel görüşmesi...
Başkan Erdoğan – Özgür Özel görüşmesi...
İşte görüşmeden ilk kareler
İşte görüşmeden ilk kareler
Ankara’da sürpriz zirve!
Ankara'da sürpriz zirve!
Siyah havuçta hasar zamanı!
Siyah havuçta hasar zamanı!
Daha Fazla Video Göster