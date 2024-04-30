30 Nisan 2024, Salı
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Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesinin perde arkası! Gündem yeni anayasa | Detaylar A Haber'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir görüşme gerçekleştirdi. 50 dakika süren görüşme MHP lideri Bahçeli'nin koutunda gerçekleşti. Yerel seçim sonrası gerçekleşen görüşmede yeni anayasa, iç ve dış politikalar masaya yatırılıdı. Görüşmenin perde arkası A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler tarafından değerlendirildi.