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Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesinin perde arkası! Gündem yeni anayasa | Detaylar A Haber'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 00:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir görüşme gerçekleştirdi. 50 dakika süren görüşme MHP lideri Bahçeli'nin koutunda gerçekleşti. Yerel seçim sonrası gerçekleşen görüşmede yeni anayasa, iç ve dış politikalar masaya yatırılıdı. Görüşmenin perde arkası A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler tarafından değerlendirildi.
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