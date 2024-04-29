29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul Valisi Davut Gül Edanur'un cenaze töreninde açıklamalarda bulundu!

İstanbul Valisi Davut Gül Edanur'un cenaze töreninde açıklamalarda bulundu!

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2024 19:26
Güncelleme:29.04.2024 19:39
İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer'in cenaze törenine katıldı. Gül, "Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Kelimelerin bittiği yerdeyiz" dedi. İşte açıklamanın detayları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vali Gül Edanur’un cenazesinde açıklama!
Vali Gül Edanur'un cenazesinde açıklama!
Canlı yayında şiddet gören çocuğa koruma
Canlı yayında şiddet gören çocuğa koruma
DEAŞ’ın bombacısı Beykoz’da yakalandı!
DEAŞ'ın bombacısı Beykoz'da yakalandı!
Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan – Özgür Özel görüşmesi...
Başkan Erdoğan – Özgür Özel görüşmesi...
İşte görüşmeden ilk kareler
İşte görüşmeden ilk kareler
Ankara’da sürpriz zirve!
Ankara'da sürpriz zirve!
Siyah havuçta hasar zamanı!
Siyah havuçta hasar zamanı!
TikTok ulusal güvenlik sorunu haline geldi
"TikTok ulusal güvenlik sorunu haline geldi"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Ege’de askeri hareketlilik arttı!
Ege'de askeri hareketlilik arttı!
MİT’ten Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe
MİT’ten Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe
Daha Fazla Video Göster