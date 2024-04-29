29 Nisan 2024, Pazartesi
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İstanbul Valisi Davut Gül Edanur'un cenaze töreninde açıklamalarda bulundu!
İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer'in cenaze törenine katıldı. Gül, "Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Kelimelerin bittiği yerdeyiz" dedi. İşte açıklamanın detayları...