Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, 1 Mayıs'ta 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı. Terörist Kalkan'a ilk destek DEM Parti'den gelirken, İçişleri Bakanlığı'nın Taksim Meydanı'nda gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen CHP'den de Taksim için benzer bir çağrı geldi sokakları kimler karıştırmak istiyor? Detayları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar ile konuştuk.