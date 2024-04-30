30 Nisan 2024, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Polemik üretenler heveslenmesin sonuna kadar var olacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli seçimler öncesi "Türkiye İsrail'e jet yakıtı satıyor" yalanına ilişkin sert tepki gösterirken "Jet yakıtı üzerinden siyonizme yakıt oldular" ifadelerini kullandı. Filistin konusunda da dökülen kanın yerde kalmayacağını söyleyen Bahçeli "Katil Netanyahu bir gün Lahey'de yargılanacak" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Hamas terör örgütüdür" sözlerini de değerlendiren Bahçeli "Bu sözler Netanyahu'ya vekalet etmek ve cinayeti onaylamak demektir" dedi. İşte detaylar...