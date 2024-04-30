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Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit DEM Parti'den istifa etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 13:35
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Partili belediye başkanı Mehmet Begit ve 4 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
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