30 Nisan 2024, Salı
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Yeni anayasa için süreç başladı! TBMM'de kritik haftada üst üste zirveler...
Türkiye’nin darbe dönemlerinin etkisinden kurtulup demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasaya kavuşması için kritik sürece bugün girildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turlarına başlarken, ilk olarak CHP grubunu ziyaret etti. Görüşme sonunda açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, anayasa içeriğiyle ilgili konuşmadıklarını, usul konuştuklarını söylerken "Benim için yapıcı bir görüşme oldu." dedi. İşte detaylar...