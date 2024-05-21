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Emniyet’ten silah sergisi! Operasyonda ele geçirilen silahlar sergileniyor

ahaber.com.tr
Ramazan Almaçayır
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Giriş: 21.05.2024 12:31
Son dakika haberleri… İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla ele geçirilen çok sayıda silah sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve İstanbul İstihbarat Şefi Hasan Zahid Ezim aktardı.
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