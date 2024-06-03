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Hakkari Belediyesi'ne görevlendirme! Görevden alınan Akış'ın yerine Vali Çelik görevlendirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 11:11
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama geldi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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