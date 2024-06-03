Fenerbahçe dünya basınını salladı! Mourinho transferi büyük yankı uyandırdı: Kahraman gibi karşılandı...

"Adım Fenerbahçe'yle geçtiğinden beri sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferle bu büyük sevgiyi hisseder ama ben başında bu büyük sevgiyi hissedebiliyorum. Aynı zamanda bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum; şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim bir derim gibi, bir kemiğim gibi. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğiniz en iyi yerlerden bir tanesindeyim."