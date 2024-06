Fenerbahçe dünya basınını salladı! Mourinho transferi büyük yankı uyandırdı: Kahraman gibi karşılandı...

Akşam saatlerinde ise Ülker Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenlendi. Maraton Tribünü'ne kurulan platformda "The Special One Welcome to Fenerbahçe. The World's Biggest Sports Club" yazısı yer aldı. Tribünlerdeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar çalan marş ve şarkılarla eğlenirken, Mourinho ve Fenerbahçe adına tezahüratlarda bulundu.