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Fenerbahçe dünya basınını salladı! Mourinho transferi büyük yankı uyandırdı: Kahraman gibi karşılandı...

Fenerbahçe Kulubü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Ülker Stadyumu'ndaki imza töreni, taraftara açık gerçekleştirildi. Törenden 2 saat önce tribünlerdeki yerlerini alan 30 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, Jose Mourinho lehine uzun süre tezahürat yaptı. Mourinho, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor." derken Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesi dünya basınında geniş yankı buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 09:58
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Fenerbahçe dünya basınını salladı! Mourinho transferi büyük yankı uyandırdı: Kahraman gibi karşılandı...

Yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk olarak teknik direktörlük değişimine giden Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'yu özel uçakla İstanbul'a getirtti. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Mourinho daha sonra alandan ayrıldı.

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Fenerbahçe dünya basınını salladı! Mourinho transferi büyük yankı uyandırdı: Kahraman gibi karşılandı...

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirttiği Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle imzayı attı.

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Fenerbahçe dünya basınını salladı! Mourinho transferi büyük yankı uyandırdı: Kahraman gibi karşılandı...

Akşam saatlerinde ise Ülker Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenlendi. Maraton Tribünü'ne kurulan platformda "The Special One Welcome to Fenerbahçe. The World's Biggest Sports Club" yazısı yer aldı. Tribünlerdeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar çalan marş ve şarkılarla eğlenirken, Mourinho ve Fenerbahçe adına tezahüratlarda bulundu.

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Fenerbahçe dünya basınını salladı! Mourinho transferi büyük yankı uyandırdı: Kahraman gibi karşılandı...

Açıklamalarından önce tribünleri selamlayan Jose Mourinho, kendisine duyulan ilgi ve sevgiye teşekkür ederek şunları söyledi:

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Fenerbahçe dünya basınını salladı! Mourinho transferi büyük yankı uyandırdı: Kahraman gibi karşılandı...

"Adım Fenerbahçe'yle geçtiğinden beri sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferle bu büyük sevgiyi hisseder ama ben başında bu büyük sevgiyi hissedebiliyorum. Aynı zamanda bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum; şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim bir derim gibi, bir kemiğim gibi. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğiniz en iyi yerlerden bir tanesindeyim."