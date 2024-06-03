03 Haziran 2024, Pazartesi
Fenerbahçe dünya basınını salladı! Mourinho transferi büyük yankı uyandırdı: Kahraman gibi karşılandı...
Fenerbahçe Kulubü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Ülker Stadyumu'ndaki imza töreni, taraftara açık gerçekleştirildi. Törenden 2 saat önce tribünlerdeki yerlerini alan 30 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, Jose Mourinho lehine uzun süre tezahürat yaptı. Mourinho, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor." derken Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesi dünya basınında geniş yankı buldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 09:58
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