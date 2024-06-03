Özgür Özel A Takımı’nı topluyor! CHP'de adaylık ve hançer polemiği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hançer ve adaylık tartışmalarının gölgesinde kurmaylarını toplayacak. Toplantıda başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret olmak üzere parti içinde yaşanan tartışmalarında masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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