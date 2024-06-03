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Özgür Özel A Takımı’nı topluyor! CHP'de adaylık ve hançer polemiği

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 03.06.2024 09:17
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hançer ve adaylık tartışmalarının gölgesinde kurmaylarını toplayacak. Toplantıda başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret olmak üzere parti içinde yaşanan tartışmalarında masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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