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3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi! O ilçeleri AK Parti kazandı....

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 18:43
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen bugün oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerle ilgili, "Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." değerlendirmesinde bulundu. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan oy sayımı sonrası Tunceli'nin Akpazar beldesinin kazananı AK Parti adayı oldu.
3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi!
3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi!
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