3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi! Tunceli Sivas ve Aksaray'da AK Parti imzası...

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen bugün oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan oy sayımı sonrası Tunceli'nin Akpazar, Sivas'ın Güneykaya ve Aksaray'ın Güzelyurt beldelerini AK Parti kazandı. AK Parti Güneykaya adayı Hüseyin Kırışkuzu A Haber'e özel yaptığı açıklamada "Hizmetlerimizi bu saatten sonra her daim devam ettireceğiz. Bizi bu göreve seçen halkımız sağ olsun, var olsun." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...