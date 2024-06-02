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FETÖ elebaşı Gülen'i kim, neden kaçırdı? Örgüt içi kavga... Gizli mezarlar kimin? En özel detaylar A Haber'de

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Giriş: 02.06.2024 22:47
FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftçiliği sessizliğe bürünürken, FETÖ merkezinde önceden nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlileri artık yerlerinde görülmüyor. Diğer yandan çevredekiler FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çiftlikten başka bir yere götürüldüğünü düşünürken, daha önce örgüt merkezi olarak kullanılan yerin otoparkı büyük ölçüde boşalmış durumda. Peki, FETÖ elebaşı Gülen'i kim, neden kaçırdı? FETÖ'de örgüt içi kavga... Gizli mezarlar kimin? Uzman isimler A Haber'de konuya ilişkin en özel detayları aktardı.
FETÖ elebaşı Gülen’i kim, neden kaçırdı?
FETÖ elebaşı Gülen'i kim, neden kaçırdı?
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