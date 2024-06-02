02 Haziran 2024, Pazar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Türkiye'nin lokomotifi olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 31.İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan yeni anayasa konusunda uzlaşıya açık olduklarının altını çizerken "Yeni anayasa Türkiye'nin lokomotifi olacak" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca FETÖ ile mücadelenin artarak süreceğini vurgularken "Vatandaşın canına kast eden kim varsa tepesine bineceğiz" dedi.