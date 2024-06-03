Hababam Sınıfı'nın 'Badi Ekrem'i Şener Şen'in gerçek ismi bakın neymiş! 82 yaşındaki usta oyuncunun adı...

82 yaşındaki Şener Şen hakkında çıkan gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Hababam Sınıfı, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Tosun Paşa gibi eserlerde başarılı performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran usta oyuncu, uzun yıllardır Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biri olarak tanınıyor. Şimdilerde ekranlardan uzat bir yaşam süren oyuncunun gerçek ismini duyanlar ise şoke oldu. Meğer Şener Şen'in adı bambaşkaymış...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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