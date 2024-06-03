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Hababam Sınıfı'nın 'Badi Ekrem'i Şener Şen'in gerçek ismi bakın neymiş! 82 yaşındaki usta oyuncunun adı...

82 yaşındaki Şener Şen hakkında çıkan gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Hababam Sınıfı, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Tosun Paşa gibi eserlerde başarılı performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran usta oyuncu, uzun yıllardır Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biri olarak tanınıyor. Şimdilerde ekranlardan uzat bir yaşam süren oyuncunun gerçek ismini duyanlar ise şoke oldu. Meğer Şener Şen'in adı bambaşkaymış...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:17
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Hababam Sınıfı’nın ’Badi Ekrem’i Şener Şen’in gerçek ismi bakın neymiş! 82 yaşındaki usta oyuncunun adı...

Sinema kariyerine 1975 yılında başlayan Şener Şen, Türk sinemasının altın çağında pek çok önemli yapımda başrol oynamıştır. Hababam Sınıfı, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Tosun Paşa gibi unutulmaz eserlerdeki başarılı performansları ile sinema tarihinde özel bir yere sahiptir.

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Hababam Sınıfı’nın ’Badi Ekrem’i Şener Şen’in gerçek ismi bakın neymiş! 82 yaşındaki usta oyuncunun adı...

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Şener Şen, Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilir.

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Hababam Sınıfı’nın ’Badi Ekrem’i Şener Şen’in gerçek ismi bakın neymiş! 82 yaşındaki usta oyuncunun adı...

Şimdilerde 82 yaşınd olan usta oyuncunun ismiyle ilgili yıllar sonra çıkan detay herkesi şaşırttı.

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Hababam Sınıfı’nın ’Badi Ekrem’i Şener Şen’in gerçek ismi bakın neymiş! 82 yaşındaki usta oyuncunun adı...

Meğer yıllarca Şener Şen olarak bildiğimiz usta oyuncunun gerçek ismi Ali Haydar Şen'miş...

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Hababam Sınıfı’nın ’Badi Ekrem’i Şener Şen’in gerçek ismi bakın neymiş! 82 yaşındaki usta oyuncunun adı...

Diğer yandan, Yeşilçam'ın utulmaz isimleri Ali Şen ve Şener Şen sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki iki efsane oyuncunun bağı neydi? İşte akraba olan ünlüler...