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D vitamini eksikliği bakın nelere sebep oluyor! Bu belirtiler varsa...

D vitamini eksikliği, vücudun yeterli miktarda D vitamini alamaması durumunda ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Vücutta güneş ışığına maruz kalmakla birlikte besinler yoluyla da alınabilen bir vitamindir ve kemik sağlığı, bağışıklık sistemi fonksiyonları gibi birçok önemli işlevde rol oynar. Peki D vitamini eksikliği belirtileri neler? İşte detaylar...

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:44
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D vitamini eksikliği bakın nelere sebep oluyor! Bu belirtiler varsa...

D vitamini, insan vücudu için hayati öneme sahip olan bir vitamindir. Genellikle "güneş vitamini" olarak da bilinir, çünkü vücut güneş ışığına maruz kaldığında cilt tarafından üretilir. D vitamini, kemik sağlığını korumak, bağışıklık sistemini desteklemek, kas fonksiyonlarını düzenlemek ve birçok diğer vücut fonksiyonunu düzenlemek için gereklidir. İşte D vitamini hakkında bilmeniz gereken bazı önemli noktalar...

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D vitamini eksikliği bakın nelere sebep oluyor! Bu belirtiler varsa...

The American Journal of Clinical Nutrion'da yayınlanan araştırmada; 14 yıl boyunca takip edilen kişilerde, D vitamini eksikliğinden kaynaklı demans riskinin yükselerek yüzde 19-25'lere çıktığı tespit edildi. Araştırma hem Alzheimer hem de damarların tıkanmasına bağlı oluşan demans için geçerli olurken uzun süre D vitamini eksikliğinin de bunlara sebep olabileceğini gösteriyor. Kişilerin demansa karşı korunması için erken yaştan itibaren önlem almaları gerektiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Nazan Eryiğit, gençlere ve yetişkinlere çeşitli önerilerde bulundu.

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D vitamini eksikliği bakın nelere sebep oluyor! Bu belirtiler varsa...

BELİRTİLERİ NELER?

Demans riskinin yaşla giderek arttığına değinen Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, "D vitaminini hep kalsiyum ve kemik gibi bilsek de özellikle gençlerin unutkanlığının en önemli sebeplerinden biridir. Bu yüzden D vitamini destekli gitmeliyiz. Nörolojiyi en çok ilgilendiren konulardan biri unutkanlıktır. Yorgunluk, sürekli uyuma isteği, uyumaya rağmen vücutta ağrılar ve dinlenememe, dinlenmeden kalkma gibi durumlar D vitamin eksikliği belirtisidir.

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D vitamini eksikliği bakın nelere sebep oluyor! Bu belirtiler varsa...

Türkiye, D vitamini açısından çok iyi bir ülke. Sürekli güneşimiz var fakat güneşlenmiyoruz. Güneşlenirken güneş kremi sürüyoruz. D vitamininin en önemli kaynağı direkt olarak güneşe temas etmektir. Koruyucusuz ve direk ten teması olmalı" açıklaması yaptı.

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D vitamini eksikliği bakın nelere sebep oluyor! Bu belirtiler varsa...

Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, "Ayrıca özellikle yağlı balıkları yemeliyiz. Belki de omega 3 takviyesi almalıyız ki onlarda D vitamini yoğun miktarda var. Düzenli beslenme de önemlidir. Akdeniz diyeti yapın, yeşillikleri kullanın. Çünkü demans sadece D vitamini eksikliğinden kaynaklanmaz. B12, folik asit yani üçünün birlikte alınmış olması lazım" dedi.