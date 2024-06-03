03 Haziran 2024, Pazartesi
D vitamini eksikliği bakın nelere sebep oluyor! Bu belirtiler varsa...
D vitamini eksikliği, vücudun yeterli miktarda D vitamini alamaması durumunda ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Vücutta güneş ışığına maruz kalmakla birlikte besinler yoluyla da alınabilen bir vitamindir ve kemik sağlığı, bağışıklık sistemi fonksiyonları gibi birçok önemli işlevde rol oynar. Peki D vitamini eksikliği belirtileri neler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:44
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