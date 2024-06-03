D vitamini eksikliği bakın nelere sebep oluyor! Bu belirtiler varsa...

D vitamini, insan vücudu için hayati öneme sahip olan bir vitamindir. Genellikle "güneş vitamini" olarak da bilinir, çünkü vücut güneş ışığına maruz kaldığında cilt tarafından üretilir. D vitamini, kemik sağlığını korumak, bağışıklık sistemini desteklemek, kas fonksiyonlarını düzenlemek ve birçok diğer vücut fonksiyonunu düzenlemek için gereklidir. İşte D vitamini hakkında bilmeniz gereken bazı önemli noktalar...