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Konya'da Mercek-20 operasyonu! 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İHA
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Giriş: 03.06.2024 09:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Konya'da düzenlenen “MERCEK-20” operasyonunda yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya 29 şüphelinin de yakalandığını belirtti.
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