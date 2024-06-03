03 Haziran 2024, Pazartesi
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Konya'da Mercek-20 operasyonu! 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Konya'da düzenlenen “MERCEK-20” operasyonunda yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya 29 şüphelinin de yakalandığını belirtti.