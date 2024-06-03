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Hakkari DEM’li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltında! Polis arama yapıyor...

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 03.06.2024 09:30
Hakkari’nin DEM’li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alındı. Polis belediyede arama yapıyor. İşte detaylar...
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