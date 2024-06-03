Bayrama özel YHT'lere çok sayıda ek sefer! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: O hatlar bayram boyunca ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı’nda artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla yüksek hızlı, ana hat, bölgesel ve şehir içi olmak üzere tüm trenlerde gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, 14-15-16 ve 22-23 Haziran tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setlerinin sefere koyularak toplam 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, ayrıca Marmaray, Başkentray, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci- Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy, metro hatlarında bayram süresince ücretsiz hizmet verileceğini bildirdi.

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