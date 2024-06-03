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İstanbul'da kaç bina riskli? En sağlam zemin nerede? Kentsel dönüşüm hızlanacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 10:15
Güncelleme:03.06.2024 10:26
İstanbul Küçükçekmece'de bir bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Enkaz altından 2'si ağır 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. 36 yıl önce inşa edilen binaya 1 buçuk katın kaçak eklendiği ve yapımında deniz kumu kullanıldığını tespit edildi. Yaşanan facia akıllarda Büyüm Marmara Depremi’ni getirdi. Peki İstanbul'da kaç bina riskli? En sağlam zemin nerede? Kentsel dönüşüm hızlanacak mı? Hem yıkılan binayı hem de İstanbul’un durumunu A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk değerlendirdi.
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