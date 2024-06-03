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7 çocuğu 11 torunu var! İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin'in son haline bakın! Güzelliği dillere destan...

Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in torunları zaman zaman gündeme geliyor. İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan Tatlıses'in esmer güzeli torunu kocaman kız oldu. İşte güzelliğiyle göz dolduran Berfin'in son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 11:32
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7 çocuğu 11 torunu var! İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’in son haline bakın! Güzelliği dillere destan...

İbrahim Tatlıses'in geniş ailesine yeni bir üye daha katıldı. Yedi çocuğu ve 11 torunu olan Tatlıses, geçtiğimiz aylarda yeniden dede oldu.

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7 çocuğu 11 torunu var! İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’in son haline bakın! Güzelliği dillere destan...

İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli'den olan torunlarını kucağına alan İbrahim Tatlıses, "Annelerine benzeselerdi çok sevinirdim. Anneleri mavi göz ya. Bir esmer bir de mavi göz vay vay" diyerek gülmüştü.

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7 çocuğu 11 torunu var! İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’in son haline bakın! Güzelliği dillere destan...

Diğer yandan İmparator lakaplı Tatlıses'in Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu, annesi Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Tam bir esmer güzeli olan Berfin'in son hali merak edildi.

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7 çocuğu 11 torunu var! İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’in son haline bakın! Güzelliği dillere destan...

Göz yapısıyla dedesine benzerliği dikkat çeken Berfin Karakeçili için "Annesinin kopyası", "Maşallah çok güzel" yorumları yapıldı.

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7 çocuğu 11 torunu var! İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’in son haline bakın! Güzelliği dillere destan...

7 çocuğu bulunan Tatlıses'in diğer çocukları merak konusu oldu.