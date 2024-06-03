03 Haziran 2024, Pazartesi
7 çocuğu 11 torunu var! İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin'in son haline bakın! Güzelliği dillere destan...
Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in torunları zaman zaman gündeme geliyor. İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan Tatlıses'in esmer güzeli torunu kocaman kız oldu. İşte güzelliğiyle göz dolduran Berfin'in son hali...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 11:32
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