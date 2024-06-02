A Haber Kudüs’te

İsrail Gazze'deki soykırımını 7 aydır aralıksız sürdürüyor. Katledilen sivil sayısı 36 bin 439'a, yaralananların sayısı 82 bin 627'ye yükseldi. Ateşkes de gündemdeyken, İsrail katliamı sürdürmek istiyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kudüs'ten aktardı.