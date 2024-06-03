Oyuncu Müge Boz 2. kez anne oldu! İşte bebeğinin cinsiyeti ve ismi...

Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da dünyaevine girmişti. Bu mutlu birliktelikleri, aynı yıl kızları Vina'nın doğumuyla daha da renklendi. Ancak, mutluluklarına yeni bir sayfa ekleyen çift, ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. Cinsiyetini doğumda öğrenen güzel oyuncunun bebeği de merak ediliyor. İşte haberin detayları...