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Oyuncu Müge Boz 2. kez anne oldu! İşte bebeğinin cinsiyeti ve ismi...

Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da dünyaevine girmişti. Bu mutlu birliktelikleri, aynı yıl kızları Vina'nın doğumuyla daha da renklendi. Ancak, mutluluklarına yeni bir sayfa ekleyen çift, ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. Cinsiyetini doğumda öğrenen güzel oyuncunun bebeği de merak ediliyor. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:42
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Oyuncu Müge Boz 2. kez anne oldu! İşte bebeğinin cinsiyeti ve ismi...

'Melekler Korusun', 'Leyla ile Mecnun', 'Yalan Dünya', 'Arka Sokaklar', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' ve 'Akıncı' gibi dizilerde oynayan oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oldu.

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Oyuncu Müge Boz 2. kez anne oldu! İşte bebeğinin cinsiyeti ve ismi...

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz 2019 yılında Barselona'da evlenmişti.

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Oyuncu Müge Boz 2. kez anne oldu! İşte bebeğinin cinsiyeti ve ismi...

Çift mutlu evliliklerini kısa süre sonra Vina adını verdikleri kız çocukları ile taçlandırdı.

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Oyuncu Müge Boz 2. kez anne oldu! İşte bebeğinin cinsiyeti ve ismi...

Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. Müge Boz'un ikinci bebeği de dünyaya geldi.

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Oyuncu Müge Boz 2. kez anne oldu! İşte bebeğinin cinsiyeti ve ismi...

Hamileliği süresince cinsiyet öğrenmeyen Müge Boz'un bebeğinin cinsiyeti merak konusu oldu.